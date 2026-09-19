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Царьград

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В Ростовской области за два дня выборов явка превысила 35%

В Ростовской области за два дня выборов явка превысила 35%

В Ростовской области продолжается голосование на выборах 2026 года. Во второй день, 19 сентября, в регионе работают свыше 2,5 тысячи избирательных участков.

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