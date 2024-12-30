Губерниев пристыдил чиновников после смерти биатлониста Ковалева

Российский комментатор Дмитрий Губерниев обвинил чиновников из министерства спорта Забайкальского края и Союза биатлонистов России (СБР) за то, что они до сих пор не увековечили имя погибшего прославленного биатлониста Геннадия Ковалева.
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