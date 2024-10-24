Мэр Бодайбо рассказал об обстановке на переправе через реку Витим

Мэр Бодайбо Евгений Юмашев рассказал, какая на сегодня ситуация на реке Витим. Напомним, что с 20 октября на переправе через реку в городе сложилась непростая обстановка, один из паромов тогда сломался, у реки скопилось много грузовиков.