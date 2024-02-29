Онлайн-кинотеатры увеличат инвестиции в отечественный контент на треть

Онлайн-кинотеатры по итогам 2023 года показали пиковые значения по оригинальным проектам, в этом году участники не планируют сбавлять темпы производства, а количество инвестиций в них только увеличится, узнали «Известия».
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