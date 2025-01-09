Мужчина, обвиняемый в убийстве четырех детей в Тверской области, умер в больнице

По данным СМИ, он скончался более недели назадМужчина, обвиняемый в убийстве своих четверых детей в частном доме в Тверской области, скончался в больнице, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных структурах.
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