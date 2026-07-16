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Путин встретился с вице-премьером России Хуснуллиным

Путин встретился с вице-премьером России Хуснуллиным

Президент России Владимир Путин встретился с российским вице-премьером Маратом Хуснуллиным. Совещание российского лидера с вице-премьером будет обзорным и затронет все аспекты развития строительной отрасли.

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