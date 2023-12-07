Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 191 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • cto talykova
    Во времена МАО доллар стоил 60 копеек.На аукционе в США...
  • Галина Друзина
    Чеченцы молодцы, так же как и наши приморцы из 155 части г. Владивостока, а так же респект всем бойцам, которые защищ...Зеленский указом ...
  • Владимир
    Как надоел этот пыхтящий и сопящий островок. Эти мнимые лидеры свободного мира. Они не понимают, что давно уже  никто...Посольство: Брита...

Биолог Матвеева: геном из ГМО-продуктов не может встроиться в человеческую ДНК

Биолог Матвеева: геном из ГМО-продуктов не может встроиться в человеческую ДНК

Каждый день человек употребляет природные ГМО-продукты, в которые встроен геном агробактерий. О том, что существуют растения, в геноме которых естественным образом оказались чужеродные гены, ученые узнали не так давно.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх