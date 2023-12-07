Биолог Матвеева: геном из ГМО-продуктов не может встроиться в человеческую ДНК

Каждый день человек употребляет природные ГМО-продукты, в которые встроен геном агробактерий. О том, что существуют растения, в геноме которых естественным образом оказались чужеродные гены, ученые узнали не так давно.
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