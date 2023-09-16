Собянин: Система ПВО отразила атаку летевшего к Москве беспилотника

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о предотвращении атаки летевшего к столице беспилотника."Сегодня ночью ПВО отразила атаку беспилотника на Москву в городском округе Истра", - об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своём Телеграм-канале.