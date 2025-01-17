Один пошёл против Кремля. Другой против "оркестра": "Вагнер" в ярости из-за слов Якеменко у Соловьёва.

АС

Александр Сысоев

Не мог не знать Боря Якеменко о сволочной сущности своего брата Васи и его воровстве в колоссальных размерах. Да разве Вася единственный ворюга в "Наших"? А Кристина Потупчик, благополучно сбежавшая в США с немалой суммой денег? Так что до тех пор, пока Борис Якеменко покрывает своего брата, он кака минимум должен рассматриваться как свидетель уголовного преступления. Он очень неглупый, эрудированный и способный враг России. Тем опасней. И его бегство за границу будет очередным серьезным ударом по моральному состоянию общества. Или все-таки мы все в нем ошибаемся?