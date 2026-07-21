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Обзор матча Фенербахче – Гурник Забже (1:0) в Лига чемпионов, 21 июля 2026 года

21 июля 2026 года «Фенербахче» обыграл «Гурник Забже» со счетом 1:0 в первом матче квалификации Лиги чемпионов на стадионе «Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле при пустых трибунах.

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