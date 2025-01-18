Сегежская ЦРБ получила новое оборудование для реанимации

Новое оборудование в Сегеже: помощь станет доступнее для 25 тысяч пациентов Сегежская центральная районная больница в Карелии получила новое медицинское оборудование в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения.
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