В Кремле прокомментировали эпидобстановку в Иркутской области

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Роспотребнадзор предоставляет исчерпывающую информацию об эпидемиологической обстановке в Иркутской области, указал на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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