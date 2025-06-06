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Стало известно о повреждении железнодорожных путей под Киевом

«Украинские железные дороги» заявили о повреждении путей в Киевской области. Сообщение об этом опубликовано Telegram-канале компании.

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