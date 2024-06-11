CBS: ВМС США проследят за военными кораблями РФ у Кубы

6 июня МИД Кубы заявил о скором прибытии кораблей ВМФ РФ в порт Гаваны с визитом. Источник CBS News в Белом доме сообщил, что за направленными к Кубе военными кораблями России проследят американские эсминцы.
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