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Царьград

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Чиновник Росприроднадзора не объяснил имущество на 480 млн рублей

Чиновник Росприроднадзора не объяснил имущество на 480 млн рублей

В рамках расследования, генеральный прокурор Игорь Краснов сообщил о чиновнике Росприроднадзора, не сумевшем объяснить законное происхождение имущества стоимостью свыше 480 млн рублей.

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