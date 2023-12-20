Роберт Паттинсон обручился со своей беременной подругой

Сьюки Уотерхаус показала свое кольцо с бриллиантами. Паттинсон обручился со Сьюки Уотерхаус LEGION-MEDIAСьюки Уотерхаус показала обручальное кольцо LEGION-MEDIA31-летняя Сьюки Уотерхаус, как уверены фанаты, фактически подтвердила слухи о том, что стала невестой 38-летнего Роберта Паттинсона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии