Вильфанд: аномальные морозы до минус 40 градусов придут в девять регионов России

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что аномальные морозы от -20°C до -40°C прогнозируются на севере Урала и Сибири, в Забайкальском крае, Бурятии и Иркутской области, передает РИА Новости.
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