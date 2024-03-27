Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 270 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галина Друзина
    Да давно надо было заняться этим, это просто ужас сколько уже заехало миллионов  мигрантов нелегально с семьями, а то...В Петербурге поли...
  • Янина Митусова
    Неужели « лед тронулся? «Басманный суд зак...
  • Вера Голубь
    "Демократия" по европейски...Eesti Ekspress: в...

Вильфанд: аномальные морозы до минус 40 градусов придут в девять регионов России

Вильфанд: аномальные морозы до минус 40 градусов придут в девять регионов России

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что аномальные морозы от -20°C до -40°C прогнозируются на севере Урала и Сибири, в Забайкальском крае, Бурятии и Иркутской области, передает РИА Новости.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх