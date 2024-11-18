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Несекретные материалы

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    " факт: администрация Трампа поддерживать киевский режим не будет. "                                                 ...Трамп, Европа, дв...
  • Владимир Витковский
    ... а лучше- по территории матрасии- зачем жалеть врага???????В ближайшие дни, ...
  • Вячеслав Денисов
    За каждую натовскую ракету на российской территории - херакнуть по натовской базе в ближайших окрестностях!В ближайшие дни, ...

В ближайшие дни, но ограниченно: Киев не получил того разрешения на дальние удары по РФ, которое хотел

В ближайшие дни, но ограниченно: Киев не получил того разрешения на дальние удары по РФ, которое хотел

Официального разрешения по нанесению ударов дальнобойными ракетами по России все еще не существует. Шумиха в СМИ вызвана проверкой общественного мнения и реакции Москвы на саму возможность появления новой реальности.

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Комментарии
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ВВ
Владимир Витковский
... а хуситы получили разрешение на удар Посейдонами по уничтожению матрасии???????  Или кому-то жалко это образование?!
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13 час.
Вячеслав Денисов
За каждую натовскую ракету на российской территории - херакнуть по натовской базе в ближайших окрестностях!
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8 час.
ВВ
Владимир Витковский
... а лучше- по территории матрасии- зачем жалеть врага???????
Ответить
8 час.

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