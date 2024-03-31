Приставы арестовали активы на 100 трлн рублей по делу "Макфы"

ura.ru Судебный пристав-исполнитель арестовал счета и активы родственников экс-депутата Вадима Белоусова и бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича для обеспечения иска Генпрокуратуры по делу о взыскании имущества "Макфа" и аффилированных с этим акционерным обществом компаний.