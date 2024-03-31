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Приставы арестовали активы на 100 трлн рублей по делу "Макфы"

Приставы арестовали активы на 100 трлн рублей по делу "Макфы"

ura.ru Судебный пристав-исполнитель арестовал счета и активы родственников экс-депутата Вадима Белоусова и бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича для обеспечения иска Генпрокуратуры по делу о взыскании имущества "Макфа" и аффилированных с этим акционерным обществом компаний.

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Комментарии
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ГС
Галина Соколова
Ну Слава Богу! Может все пойдет на лад! Снова люди заживут как надо!
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16 час.
Grandad
Автор хоть знает, сколько это - триллион? Ничего не перепутал?
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15 час.
ЛЛ
Людмила Лепаева
Не спеши
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12 час.

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