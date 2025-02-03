Под Судаком перевернулась легковушка

Фото: пресс-служба МЧСАвария произошла сегодня утром на дороге Судак – Солнечная Долина. На узкой проезжей части водитель легкового авто не справился с управлением, в результате маневра машина перевернулась.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии