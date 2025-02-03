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Крымское информационное агентство

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Под Судаком перевернулась легковушка

Под Судаком перевернулась легковушка

Фото: пресс-служба МЧСАвария произошла сегодня утром на дороге Судак – Солнечная Долина. На узкой проезжей части водитель легкового авто не справился с управлением, в результате маневра машина перевернулась.

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