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Закон и Порядок

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Зарубежные СМИ — о дебатах Байдена и Трампа. «Паника среди демократов»

Зарубежные СМИ — о дебатах Байдена и Трампа. «Паника среди демократов»

В США прошли первые дебаты Джо Байдена и Дональда Трампа. Реакция мировых СМИ — в подборке РБКДжо Байден (Фото: Brian Snyder / Reuters)The Washington Post (США) Президент Байден с самого начала дебатов говорил тонким и хриплым голосом — фразы, которые должны были звучать напористо, он произносил едва громче шепота — и примерно через десять минут он, казалось, потерял концентрацию, не в состоянии завершить мысль.

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