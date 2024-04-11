В Тамбовской области у сотрудницы детского сада выманили 200 тысяч рублей

Жертвой мошенников стала 65-летняя сотрудница детского сада в Котовске. Женщине позвонил неизвестный и, представившись сотрудником силовой структуры, сообщил о том, что ее внучка совершила ДТП и ей грозит уголовное преследование.
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