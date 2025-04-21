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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Хочешь, чтобы я зашла в раздевалку «Орландо»?». Мама Джейсона Тейтума встретила сына после матча

В начале четвертой четверти встречи с «Мэджик» Тейтум в прыжке столкнулся с защитником «Орландо» Кентавиусом Колдуэлл-Поупом.

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