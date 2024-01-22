Китайские акции в Гонконге подешевели до 19-летнего минимума

Стоимость китайских акций в Гонконге упала до наименьшего значения с 2005 года, сообщил Bloomberg. Индекс Hang Seng China Enterprises (HSCE), который отражает общюю динамику рынка ценных бумаг материкового Китая, котирующихся в Гонконге, упал на 3,6% в понедельник.