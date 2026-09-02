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Метод CO₂-EOR откроет доступ к 137 млрд баррелей нефти в месторождениях США

Метод CO₂-EOR откроет доступ к 137 млрд баррелей нефти в месторождениях США

Аналитический доклад, опубликованный в сентябре 2026 года, оценивает потенциал технологии повышения нефтеотдачи с закачкой CO₂ (CO₂-EOR) на зрелых месторождениях США в 137 миллиардов баррелей дополнительной нефти.

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