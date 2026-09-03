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Адвокат: в экспертизе по делу Мониавы утверждается, что она "демонизирует" армию

Адвокат: в экспертизе по делу Мониавы утверждается, что она "демонизирует" армию

Защита основательницы детского хосписа «Дом с маяком» Лидии Мониавы будет настаивать на проведении независимой экспертизы поста, из-за которого против нее возбудили уголовное дело о «фейках».

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