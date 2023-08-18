Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

113 подписчиков

Лунев близок к переходу в «Карабах» (Sport24.az)

Лунев близок к переходу в «Карабах» (Sport24.az)

Клуб должен объявить о подписании 31-летнего голкипера в качестве свободного агента в ближайшее время, сообщает Sport24.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх