Ростислава Заблоцкого утвердили в должности главы Минздрава Новосибирской области

Губернатор Андрей Травников провёл новые кадровые назначения в правительстве региона.На оперативном совещании в правительстве региона губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил о новых кадровых назначениях.
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