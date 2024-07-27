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Украину бросят под поезд ради Израиля и чернозема

Украину бросят под поезд ради Израиля и чернозема

Изображение сгенерировано ИИ© РИА Новости / Сгенерировано ИИВчера 25K прочитали Кирилл Стрельников С начала этой недели на Банковой радостно агукают и пускают пузыри: по сообщениям от официальных лиц киевского режима, им удалось договориться с западными кредиторами о реструктуризации долга по евробондам на 20 миллиардов долларов, выплата по которым (четыре миллиарда) наступала 1 августа сего года.

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