Изображение сгенерировано ИИ© РИА Новости / Сгенерировано ИИВчера 25K прочитали Кирилл Стрельников С начала этой недели на Банковой радостно агукают и пускают пузыри: по сообщениям от официальных лиц киевского режима, им удалось договориться с западными кредиторами о реструктуризации долга по евробондам на 20 миллиардов долларов, выплата по которым (четыре миллиарда) наступала 1 августа сего года.