Два мирных жителя ранены в Белгородской области при атаке БПЛА

Два мирных жителя получили ранения в результате атаки беспилотников ВСУ на Белгородскую область. По информации губернатора региона Вячеслава Гладкова, украинская армия выпустила по области за сутки около 80 БПЛА и не менее 50 боеприпасов.
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