Novo Nordisk вложит $6 млрд в расширение выпуска самых популярных медпрепаратов

Мир продолжает охватывать волна безумного спроса на новые препараты от ожирения. Этот тренд поднимает прибыль и акции производителя лекарств, предназначенных для лечения диабета и снижения веса, датской компании Novo Nordisk.
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