В Тульской области значительно выросло количество административных дел

В Тульской области наблюдется значительное увеличение количества административных дел. Об этом в ходе брифинга по итогам работы судов в 2024 году доложил председатель Тульского областного суда Игорь Хорошилов.
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