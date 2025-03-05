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Тульские новости

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В Тульской области значительно выросло количество административных дел

В Тульской области значительно выросло количество административных дел

В Тульской области наблюдется значительное увеличение количества административных дел. Об этом в ходе брифинга по итогам работы судов в 2024 году доложил председатель Тульского областного суда Игорь Хорошилов.

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