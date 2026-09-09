ВЦИОМ: у россиян нет запроса на безусловный базовый доход

У россиян нет запроса на получение безусловного базового дохода, заявил в эфире Радио РБК глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.
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