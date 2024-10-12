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Военное обозрение

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Во время турне по Европе Зеленскому намекнули, что Украине пора снова снижать планку мобилизационного возраста

Во время турне по Европе Зеленскому намекнули, что Украине пора снова снижать планку мобилизационного возраста

Завершился процесс объятий, напоминавших объятия человека, с которым могут уже и не увидеться.

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