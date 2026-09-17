«Одной любви музыка уступает, но и любовь мелодия»

Первой премьерой 106 сезона в Вахтанговском театре стала «Легенда о Паганини» Поставила спектакль, с подзаголовком «Поэтический ракурс», Наталья Ковалёва, на вахтанговской сцене это шестая постановка режиссёра.
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