Нина Катаева
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Нина Катаева

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«Одной любви музыка уступает, но и любовь мелодия»

«Одной любви музыка уступает, но и любовь мелодия»

Первой премьерой 106 сезона в Вахтанговском театре стала «Легенда о Паганини» Поставила спектакль, с подзаголовком «Поэтический ракурс», Наталья Ковалёва, на вахтанговской сцене это шестая постановка режиссёра.

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