Заложники кароси: почему жители Японии массово умирают на рабочем месте

Жители Японии массово умирают на рабочих местах. Это явление стало настолько повсеместным и даже обыденным, что заставило специалистов заняться пристальным изучением проблемы.
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