Приватизация более 75 тысяч предприятий уничтожила не только индустриальный потенциал страны, но и квалифицированные технические, рабочие кадры.
Если рабочий беден, страна обречена на деградацию
Комментарии
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Nikolay Stepanov
Всё правильно в статье. Заварили кашу 30 лет назад, теперь расхлебываем.
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15 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
Во власти на всех уровнях засели "Враги народа", какой бы процент не ходил на выборы, пока мы не отладим реальную чистку и подготовку руководящих кадров. Ни чего в этой стране не поменяется. Как говориться всё в наших руках.
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4 час.
Николай иванов
Полностью поддерживаю,только сделать это архи сложно,их много
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1 час.
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