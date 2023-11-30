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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Если рабочий беден, страна обречена на деградацию

Если рабочий беден, страна обречена на деградацию

Приватизация более 75 тысяч предприятий уничтожила не только индустриальный потенциал страны, но и квалифицированные технические, рабочие кадры.

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Комментарии
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Nikolay Stepanov
Всё правильно в статье. Заварили кашу 30 лет назад, теперь расхлебываем.
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15 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
Во власти на всех уровнях засели &quot;Враги народа&quot;, какой бы процент не ходил на выборы, пока мы не отладим реальную чистку и подготовку руководящих кадров. Ни чего в этой стране не поменяется. Как говориться всё в наших руках.
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4 час.
Николай иванов
Полностью поддерживаю,только сделать это архи сложно,их много
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1 час.

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