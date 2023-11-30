Если рабочий беден, страна обречена на деградацию

ИМ

Ильдус Мамлеев

Во власти на всех уровнях засели "Враги народа", какой бы процент не ходил на выборы, пока мы не отладим реальную чистку и подготовку руководящих кадров. Ни чего в этой стране не поменяется. Как говориться всё в наших руках.