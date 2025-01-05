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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алексей Андронов: «Я против сравнений Овечкина с Гретцки, их может делать только болван. Он и в российском топе истории в пятерку вряд ли попадет, какие тут Гретцки, Лемье, Хоу?»

Капитан «Вашингтона» в матче НХЛ с «Рейнджерс» (7:4) забросил 872-ю шайбу в регулярках. 39-летний россиянин занимает второе место по голам в истории лиги (872 в 1449 играх).

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