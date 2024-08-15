Мошенники стали использовать новый предлог для обмана перед 1 сентября

Россиянам рекомендуют делать покупки в проверенных местах Алла Храпунова, куратор платформы Народного фронта "Мошеловка", рассказала РИА Новости о том, как мошенники пытаются обмануть людей перед началом учебного года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии