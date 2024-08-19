В Олонецком районе Карелии отмечают большой урожай белых грибов в лесу

Глава Олонецкого района в субботу собрал две корзины боровиков Глава Олонецкого национального муниципального района Вадим Мурый на своей странице в ВКонтакте рассказал об итогах похода в лес в минувшую субботу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии