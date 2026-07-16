Фестиваль воздухоплавания «Мечтатели» в Болгаре перенесли на 12–13 сентября

Фото: Государственный комитет Республики Татарстан по туризму Оргкомитет фестиваля «Мечтатели» совместно с Госкомитетом РТ по туризму сообщил о переносе Всероссийского фестиваля воздухоплавания с 16–19 июля на 12–13 сентября 2026 года.