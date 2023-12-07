Вирусолог спрогнозировал пик заболеваемости гриппом в России

В настоящий момент подавляющее число россиян болеют гонконгским вариантом гриппа, прототип которого циркулировал в мире в 60-е годы прошлого столетия, рассказал заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии ФЕН НГУ, академик РАН Сергей Нетесов.
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