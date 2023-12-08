Овечкин достиг отметки в 1500 очков за карьеру в НХЛ

Александр Овечкин стал 16-м игроком в истории НХЛ, которому покорился рубеж в 1500 очков. В ночь на 8 декабря в Вашингтоне прошел матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Даллас Старз».