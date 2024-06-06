На равных: Захарова рассказала о разнице между Западом и Россией в сотрудничестве с Африкой

Россия, в отличие от Запада, выстраивает отношения с Африкой на принципах равноправия и взаимоуважения, а русский бизнес видит большие перспективы в сотрудничестве со странами континента, рассказала Sputnik Africa официальный представитель МИД Мария Захарова.
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