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Чемпионат России по футзалу. 16-й тур. «Ухта» сыграет с КПРФ, «Сибиряк» против «Торпедо», другие матчи

Чемпионат России по футзалу БЕТСИТИ Суперлига 16-й тур Первые матчи  18 января  Сибиряк – Торпедо – 9.

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