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Новости Липецка

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В Липецке открылся 42-й фестиваль «Липецкие театральные встречи»

В Липецке открылся 42-й фестиваль «Липецкие театральные встречи»

Открытие фестиваля прошло с аншлагом, в постановке московского театра им. Моссовета приняли участие артисты Липецкого академического театра драмы им.

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