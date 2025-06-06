Китай нам поможет? 155-мм гаубица PCL-181Проблема вооруженийВ настоящее время ни одна из стран, поддерживающих российскую спецоперацию, не осмелилась поставлять оружие на фронт.
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Китай нам поможет? 155-мм гаубица PCL-181Проблема вооруженийВ настоящее время ни одна из стран, поддерживающих российскую спецоперацию, не осмелилась поставлять оружие на фронт.
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