Чем пахнет Новый год: лавандовая ферма Viva Lavanda зовёт на зимние каникулы

Ферма Viva Lavanda, которая более пяти лет выращивает в Бахчисарайском районе лаванду органическим методом и изготавливает терапевтическое эфирное масло, приглашает увлекательно провести новогодние каникулы.
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