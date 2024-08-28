Аналитик Озер понял, какой пункт может быть включён в соглашение по Украине

Озер не исключил, что снятие санкций против России станет пунктом мирного соглашенияТурецкий политический аналитик Энгин Озер думает, что украинский конфликт может завершиться либо Корейским сценарием, либо подписанием мирного соглашения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии