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Аналитик Озер понял, какой пункт может быть включён в соглашение по Украине

Аналитик Озер понял, какой пункт может быть включён в соглашение по Украине

Озер не исключил, что снятие санкций против России станет пунктом мирного соглашенияТурецкий политический аналитик Энгин Озер думает, что украинский конфликт может завершиться либо Корейским сценарием, либо подписанием мирного соглашения.

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