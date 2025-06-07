#Сша #Медведев #Медведев #Нацелить #Сяо #НаВашингтон #Сша #Суверенитет #ЕдиноеОтечество #СВО 🎙️ ЗЕМСКИЙ ВЕСТНИК ⚡ ГОЛОС ЗА КАНАЛ Актуальные новости и аналитика на Земском Вестнике.
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#Сша #Медведев #Медведев #Нацелить #Сяо #НаВашингтон #Сша #Суверенитет #ЕдиноеОтечество #СВО 🎙️ ЗЕМСКИЙ ВЕСТНИК ⚡ ГОЛОС ЗА КАНАЛ Актуальные новости и аналитика на Земском Вестнике.
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